Много весят! ДПС остановила фуры с гардеробом Киркорова

18:11 29 мая 2017 0

Юбилейный концерт артиста оказался под угрозой срыва Фото: depositphotos.com © URA.RU

Концерт Филиппа Киркорова в Бурятии оказался под угрозой срыва — местная полиция задержала фуры с декорациями, гардеробом и реквизитом артиста.

Инцидент произошел на подъезде к городу, фуры были остановлены из-за перевеса, сообщают очевидцы в популярном паблике «Улан-Удэ 03». В результате грузовики с надписями «Я Филипп Киркоров» отпустили после двух часов ожидания. По словам организаторов, конфликт с полицейскими никак не скажется на подготовке к концерту в Улан-Удэ 29 мая. Артист выступит с юбилейной программой в физкультурно-спортивном комплексе города.

Как писало «URA.RU» ранее, российский певец Филипп Киркоров выплатит банку «Церих» проценты в размере 499 тысяч рублей за просрочку по кредиту. Два года назад артист взял в банке два кредита на общую сумму 22,8 млн рублей, однако после того, как у финансовой организации отняли лицензию, перестал обслуживать кредит.