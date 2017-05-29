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29 мая 2017
18:11  29 мая 2017 0

Много весят! ДПС остановила фуры с гардеробом Киркорова

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, киркоров филипп
Юбилейный концерт артиста оказался под угрозой срываФото: depositphotos.com © URA.RU

Концерт Филиппа Киркорова в Бурятии оказался под угрозой срыва — местная полиция задержала фуры с декорациями, гардеробом и реквизитом артиста.

Инцидент произошел на подъезде к городу, фуры были остановлены из-за перевеса, сообщают очевидцы в популярном паблике «Улан-Удэ 03». В результате грузовики с надписями «Я Филипп Киркоров» отпустили после двух часов ожидания. По словам организаторов, конфликт с полицейскими никак не скажется на подготовке к концерту в Улан-Удэ 29 мая. Артист выступит с юбилейной программой в физкультурно-спортивном комплексе города.

Как писало «URA.RU» ранее, российский певец Филипп Киркоров выплатит банку «Церих» проценты в размере 499 тысяч рублей за просрочку по кредиту. Два года назад артист взял в банке два кредита на общую сумму 22,8 млн рублей, однако после того, как у финансовой организации отняли лицензию, перестал обслуживать кредит.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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