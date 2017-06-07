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07 июня 2017
21:38  07 июня 2017 0

В конфетах от Порошенко, которыми отравились дети, нашли синтетический наркотик

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Конфеты "Бешеная пчелка" производятся на фабрике президента ПорошенкоФото: пресс-служба Президента Украины

В конфетах «Бешеная пчелка», которыми отравились дети в Чите, обнаружен синтетический наркотик. Производством этих сладостей занимается фабрика Roshen, принадлежащая украинскому президенту Петру Порошенко.

Следственный комитет СКР по Забайкальскому краю выяснил, что попавшие в больницу дети под видом конфет съели синтетический наркотик, сообщает Life.ru. Неизвестный продал 17-летнему подростку запрещенное вещество, а тот решил угостить «сладостью» трех мальчиков в возрасте от четырех до 17 лет и 12-летнюю девочку.

Спустя несколько часов ребятам стало плохо, они были госпитализированы с отравлением. Возбуждено уголовное дело.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил «Национальной службе новостей», что готов подключиться к данному делу, если выяснится, что причиной отравления детей действительно стали конфеты.

Марина Мотылева
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