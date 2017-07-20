15:27 20 июля 2017 3

Продюсер признается, что дружит только с животными Фото: http://www.max-fadeev.ru/

Продюсер Максим Фадеев простился с близким другом и, как он сам говорит, «любимым и родным человеком». Умер кот Фадеева по имени Мышкин, который долго и тяжело болел.

«Раньше в 80-х я верил в людей, верил людям и мне казалось, что у меня много друзей. Но проходили годы и я понял, что друзья это только в кино, а не то, что мы называем дружбой. Дружу я сегодня только с животными. Никогда не предадут и не изменят», — признается Фадеев в посте в Instagram, посвященном смерти Мышкина.

Продюсер говорит, что животные, безусловно, любят и своего хозяина, и тех, кого любит он. «[Мышкин] очень долго и тяжело болел и вот, все это закончилось… Мы так тебя любили и любим, и будем помнить всю жизнь как Базина или Чена. Счастливого путешествия, Мышкин. Наш любимый и родной человек на свете», — написал Фадеев.

Горечь утраты с продюсером разделили и почитатели его творчества. «Мышкин уже и для нас стал как родной», — признаются подписчики. «Животных проще любить, чем людей. Мировоззрение в корне меняется, когда понимаешь, что сам не идеален. Надо стараться понять мотивы человека по отношению к себе и прощать, и сам прощен будешь. Отпускать обиды. Можно просто не общаться с предателями, но в душе простить их за малодушие, — высказывают свое мнение комментаторы. — Животных любить просто.И болеют животные, когда много негатива в доме, на себя берут, особенно кошки. Заведите теперь Кошкина».