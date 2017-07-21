Шрифт, который станет обязательным к использованию на всех государственных и муниципальных интернет-ресурсах, появится в России в ближайшее время. Наиболее вероятно, что таковым станет разработанный российскими дизайнерами шрифт RF Sans.
Как пишет газета «Известия», простой современный шрифт будет узнаваемым, универсальным и пригодным как для заголовков, так и для основного тела текста. Текст будет соответствовать всем коммуникационным задачам, которые возлагаются на государственные и муниципальные сайты.
Разработка при этом должна быть исключительно российской.
Речь пока идет только о заполнении сайтов. Для бумажного документооборота по прежнему будет использоваться установленный правилами Times New Roman. Правда, специалисты уверены, что и это — вопрос времени. Просто в Рунете перейти на собственные разработки необходимо чем скорее, тем лучше: в условиях постоянного ужесточения санкций иностранные компоненты могут попросту заблокировать для использования в России, а это чревато тем, что в лучшем случае «лягут» сайты, а в худшем — данные будут потеряны.
До апреля 2018 года на единый стиль должны перейти первые 10 государственных веб-ресурсов, сообщает издание.