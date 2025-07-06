В Британии оценили шансы России взять под контроль Сумы

The Economist: Россия на грани того, чтобы взять под контроль Сумы
© Служба новостей «URA.RU»
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Внутриполитические расколы, чистки и междоусобицы могут разрушить страну изнутри, считает The Economist
Внутриполитические расколы, чистки и междоусобицы могут разрушить страну изнутри, считает The Economist Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия уже на грани того, чтобы взять под контроль Сумы. Все связано с тем, что ВС РФ продолжают наступать, а новости с линии фронта для ВСУ не утешительны. Об этом пишет издание The Economist.

«Россия наступает. Новости с линии фронта неутешительны для ВСУ. Российские войска на грани того, чтобы взять Сумы», — написано в материале.

Издание отметило, что опасность для Украины заключается в том, что при нынешнем положении дел стране грозит глубокий политический кризис и стратегический дрейф. Также издание заявило, что внутриполитические расколы, чистки и междоусобицы могут разрушить страну изнутри, при чем гораздо сильнее, чем российская армия.

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Россия уже на грани того, чтобы взять под контроль Сумы. Все связано с тем, что ВС РФ продолжают наступать, а новости с линии фронта для ВСУ не утешительны. Об этом пишет издание The Economist. «Россия наступает. Новости с линии фронта неутешительны для ВСУ. Российские войска на грани того, чтобы взять Сумы», — написано в материале. Издание отметило, что опасность для Украины заключается в том, что при нынешнем положении дел стране грозит глубокий политический кризис и стратегический дрейф. Также издание заявило, что внутриполитические расколы, чистки и междоусобицы могут разрушить страну изнутри, при чем гораздо сильнее, чем российская армия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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