В Британии оценили шансы России взять под контроль Сумы

Россия уже на грани того, чтобы взять под контроль Сумы. Все связано с тем, что ВС РФ продолжают наступать, а новости с линии фронта для ВСУ не утешительны. Об этом пишет издание The Economist.
«Россия наступает. Новости с линии фронта неутешительны для ВСУ. Российские войска на грани того, чтобы взять Сумы», — написано в материале.
Издание отметило, что опасность для Украины заключается в том, что при нынешнем положении дел стране грозит глубокий политический кризис и стратегический дрейф. Также издание заявило, что внутриполитические расколы, чистки и междоусобицы могут разрушить страну изнутри, при чем гораздо сильнее, чем российская армия.
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