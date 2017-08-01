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01 августа 2017
Главные новости Москвы
23:54  01 августа 2017 0

Командующий ВДВ рассказал, почему десантники лезут купаться в фонтаны

День десантника Курган, день десантника, вдв
В День ВДВ многие десантники превращают фонтаны в бассейныФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков высказал свою версию, почему те, кто проходил службу в ВДВ 2 августа устраивают купания в фонтанах. В канун профессионального праздника командующий дал интервью «Российской газете».

Генерал призвал СМИ не акцентировать внимание на «заплывы не в меру разгулявшихся граждан»

«Официально версии, откуда пошло „купание в фонтанах“, нет, — приводит слова Андрея Сердюкова „Федеральное агентство новостей“. — Возможно, это связано с Днем Ильи Пророка, который является покровителем ВДВ».

Сердюков отметил, что по традиции на Руси именно Ильин день — 2 августа — считался последним днем, комфортным для купания. Возможно, именно поэтому отмечающие праздник десантники лезут в фонтаны, если рядом нет водоемов.

Евгений Александров
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