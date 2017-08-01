Командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков высказал свою версию, почему те, кто проходил службу в ВДВ 2 августа устраивают купания в фонтанах. В канун профессионального праздника командующий дал интервью «Российской газете».
Генерал призвал СМИ не акцентировать внимание на «заплывы не в меру разгулявшихся граждан»
«Официально версии, откуда пошло „купание в фонтанах“, нет, — приводит слова Андрея Сердюкова „Федеральное агентство новостей“. — Возможно, это связано с Днем Ильи Пророка, который является покровителем ВДВ».
Сердюков отметил, что по традиции на Руси именно Ильин день — 2 августа — считался последним днем, комфортным для купания. Возможно, именно поэтому отмечающие праздник десантники лезут в фонтаны, если рядом нет водоемов.