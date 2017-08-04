На участниц музыкального коллектива «Бурановские бабушки» во время выступления на открытии магазина в Ижевске упала вывеска.
Во время инцидента, который произошел 4 августа, никто из исполнительниц по счастливой случайности серьезно не пострадал. Видимо, вывеска была недостаточно надежно закреплена, поэтому начала падать, когда «Бурановские бабушки» пели свои песни, пишет «Интерфакс».
На снятых кадрах видно, как вывеска задела музыкальную колонку, которая, в свою очередь, рухнула на спину одной из певиц. В результате женщина упала и ударилась об асфальт.
Отметим, что музыкальный коллектив приобрел широкую известность после того, как занял второе место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» пять лет назад.
Видео: телеканал «Рен-ТВ»