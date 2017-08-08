Информацию о визите президента РФ Владимира Путина, предназначенную для внутреннего пользования полиции, по ошибке на свою электронную почту получила жительница финского города Оулу.
Женщина получила сообщение из переписки правоохранительных органов, в котором обсуждалось точное время прибытия вертолета президента России в аэропорт Савонлинна. Также в переписке обсуждалось передвижение президента Финляндии Саули Ниинисте, сообщает РИА Новости.
«Письмо поступило на электронную почту гражданского лица. Это произошло через девять часов после того, как вертолет российского президента приземлился. То есть его безопасности ничего не угрожало. В этот момент оба президента уже смотрели оперу в Олавинлинна», — сообщил представитель пресс-службы полиции Восточной Финляндии Арто Тюнккюнен.
По его словам, глава полиции Восточной Финляндии Тайсто Хуокко попросил подготовить рапорт об инциденте.
27 июля Владимир Путин по личному приглашению президента Ниинистё посетил Финляндию. Визит проходил в городе Савонлинна и был приурочен к празднованию 100-летия независимости скандинавской страны.