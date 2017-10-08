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08 октября 2017
13:56  08 октября 2017 0

В Сирии окружили террористов в городе Аль-Маядин

Терроризм, террористы , терроризм, террорист, военные действия
В Аль-Маядине находится один из крупнейших оплотов ИГИЛФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Армия Сирии отрезала от окружающего мира боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в городе Аль-Маядин.

Террористы в населенном пункте окружены, также военные восстановили контроль над населенным пунктом Марат Эль-Фаукан к востоку от реки Евфрат, передает RT.

Считается, что в Аль-Маядине в 45 км восточнее Дейр эз-Зора находится один из крупнейших оплотов террористов ИГИЛ.

Как писало «URA.RU», ранее было опубликована видеозапись того, как авиагруппа Воздушно-космических сил РФ ликвидировала в Сирии командный пункт боевиков. В течение последних суток военные занимались уничтожением подкреплений террористов, в которые входит большое количество иностранных наемников.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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