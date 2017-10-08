В Сирии окружили террористов в городе Аль-Маядин

Армия Сирии отрезала от окружающего мира боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в городе Аль-Маядин.
Террористы в населенном пункте окружены, также военные восстановили контроль над населенным пунктом Марат Эль-Фаукан к востоку от реки Евфрат, передает RT.
Считается, что в Аль-Маядине в 45 км восточнее Дейр эз-Зора находится один из крупнейших оплотов террористов ИГИЛ.
Как писало «URA.RU», ранее было опубликована видеозапись того, как авиагруппа Воздушно-космических сил РФ ликвидировала в Сирии командный пункт боевиков. В течение последних суток военные занимались уничтожением подкреплений террористов, в которые входит большое количество иностранных наемников.