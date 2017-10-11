08:53 11 октября 2017 0

Диана Шурыгина и Андрей Шлягин счастливы вместе Фото: Instagram Дианы Шурыгиной

Шоумен Дмитрий Торин, устроивший драку с женихом на свадьбе изнасилованной и прославившейся благодаря шоу на «Первом канале» Дианы Шурыгиной, заявил, что не собирается оставлять девушку в покое. При этом шоумен подчеркнул, что возможно, муж Дианы — оператор телеканала Андрей Шлягин — у нее не последний.

Торин, напомним, пришел на свадьбу с 8 красными гвоздиками в банке и подрался с женихом. Свой поступок он объяснил порталу «Дни.ру» тем, что хочет преподать Диане «духовный урок». «А муж, возможно, не последний у нее. Хотя повел он себя достойно — кинулся защищать жену, — пояснил Торин. — Диана — мировая звезда первой величины, у нее большое будущее в шоу-бизнесе, поэтому ей от меня не отделаться! Некоторые нуждаются в хорошем уроке. Диана нуждается. Нужно спасти ее душу! Хотел бы воцерковить Диану, чтобы она больше к духовности двигалась».

Также Торин пояснил, зачем принес на свадьбу такой необычный подарок. «Цветы символизируют знак бесконечности — пусть Андрей „наслаждается“ Дианой вечно. А так как свадьба — это их личная победа, гвоздики с Поклонной горы. Банка, раритетная, из высококачественного стекла, такие сейчас не делают уж, пусть солят сало и закруточки для своих будущих „шурыжат“. А подарочный пакет, с голографический эффектом, пусть напоминает молодоженам об иллюзорности бытия».

Торин и ранее преследовал Шурыгину: он разыскал ее в торговом центре, где она продавала кофе и пытался сделать с девушкой селфи. После этого Шурыгина была вынуждена уволиться с работы. «Селфи и видео — не самоцель. Люди обратились ко мне как к блогеру, чтобы я сходил к Шурыгиной и выяснил, врет она или нет, что это за тема со вписками, донышками, почему несовершеннолетняя девочка ездит по дачам и там пьет, и потом к ней пристают», — пояснил свою позицию Торин.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор накажет «Первый канал» за пять программ об изнасиловании несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. Как пишет «Национальная служба новостей», депутат от КПРФ Валерий Рашкин из-за Шурыгиной сравнил «Первый канал» с наркоторговцами и коррупционерами.