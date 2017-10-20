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20 октября 2017
20:10  20 октября 2017 0

Акции «Магнита» обрушились из-за резкого падения прибыли

Виды города. Нижневартовск, торговая сеть магнит
Компания стала меньше зарабатыватьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Стоимость акций «Магнита» на Лондонской бирже упала сразу на 12% на фоне последней финансовой отчетности компании.

По данным на 16 часов московского времени, ценные бумаги одного из лидеров российского ретейла упали на 11,56%. При этом общая капитализация компании в настоящий момент оценивается в 16 млрд долларов.

Как пишут «Ведомости», причиной падения стали показатели прибыли «Магнита» за третий квартал 2017 года. В документе отмечается, что прибыль ретейлера сократилась на 53,3%, составив 27,7 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период компания заработала 40,9 млрд рублей.

По мнению экспертов рынка, снижение прибыли «Магнита» связано с тратами на редизайн магазинов, запуском новых торговых точек и производством собственных продуктов.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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