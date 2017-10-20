Стоимость акций «Магнита» на Лондонской бирже упала сразу на 12% на фоне последней финансовой отчетности компании.
По данным на 16 часов московского времени, ценные бумаги одного из лидеров российского ретейла упали на 11,56%. При этом общая капитализация компании в настоящий момент оценивается в 16 млрд долларов.
Как пишут «Ведомости», причиной падения стали показатели прибыли «Магнита» за третий квартал 2017 года. В документе отмечается, что прибыль ретейлера сократилась на 53,3%, составив 27,7 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период компания заработала 40,9 млрд рублей.
По мнению экспертов рынка, снижение прибыли «Магнита» связано с тратами на редизайн магазинов, запуском новых торговых точек и производством собственных продуктов.