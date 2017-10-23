{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 октября 2017
Главные новости Москвы
21:19  23 октября 2017 3

В РПЦ прокомментировали выход «Матильды»

Билеты на фильм
В РПЦ считают, что каждый сам принимает решение о просмотре фильмаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Зампред Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал скорый выход в прокат фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Премьера картины назначена на 26 октября.

«Каждый человек, опираясь на мнение своего духовника, архиереев Русской православной церкви и имея какие-то доводы, может сам принять для себя решение», — сказал Кипшидзе в разговоре с RT.

Он также отметил, что методы и формы художественного самовыражения вызвали обоснованную обеспокоенность «многих десятков тысяч верующих», а искажение исторической правды является демонстрацией неуважения к памяти царской семьи.

Ранее Генпрокуратура изучила около сорока запросов Натальи Поклонской о дополнительной проверке и сообщила, что не нашла в «Матильде» нарушений, напоминает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров