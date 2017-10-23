Зампред Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал скорый выход в прокат фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Премьера картины назначена на 26 октября.
«Каждый человек, опираясь на мнение своего духовника, архиереев Русской православной церкви и имея какие-то доводы, может сам принять для себя решение», — сказал Кипшидзе в разговоре с RT.
Он также отметил, что методы и формы художественного самовыражения вызвали обоснованную обеспокоенность «многих десятков тысяч верующих», а искажение исторической правды является демонстрацией неуважения к памяти царской семьи.
Ранее Генпрокуратура изучила около сорока запросов Натальи Поклонской о дополнительной проверке и сообщила, что не нашла в «Матильде» нарушений, напоминает «Национальная служба новостей».