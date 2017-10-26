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26 октября 2017
09:11  26 октября 2017 0

Трамп решил ввести в США режим ЧС из-за массовых смертей от наркотиков

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп охарактеризовал ситуацию в США, как «национальное бедствие»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в стране режим чрезвычайной ситуации за-за распространения наркотиков. В интервью телеканалу Fox Business американский лидер заявил, что собирается пойти на такой шаг уже на следующей неделе.

«На следующей неделе я намерен объявить чрезвычайное положение, состояние национального бедствия из-за наркотиков. Ситуация с опиоидами ужасающая», — цитирует Трампа РБК.

Трамп подчеркнул, что часть наркотиков попадает в страну из-за рубежа, поэтому Штатам необходимо построить стену на границе с Мексикой. «Забудьте о перемещении людей, нам нужна стена, чтобы остановить наркотики», — добавил Трамп.

В марте Дональд Трамп создал комиссию, которая призвана бороться с «опиодным кризисом» в стране. По подсчетам организации, с 1999 года по 2015 год в США 560 тысяч человек погибли от передозировки опиодами. Причем значительная часть наркоманов принимала разрешенные препараты, которые выписываются по рецептам врачей.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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