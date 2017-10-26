Трамп решил ввести в США режим ЧС из-за массовых смертей от наркотиков

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в стране режим чрезвычайной ситуации за-за распространения наркотиков. В интервью телеканалу Fox Business американский лидер заявил, что собирается пойти на такой шаг уже на следующей неделе.
«На следующей неделе я намерен объявить чрезвычайное положение, состояние национального бедствия из-за наркотиков. Ситуация с опиоидами ужасающая», — цитирует Трампа РБК.
Трамп подчеркнул, что часть наркотиков попадает в страну из-за рубежа, поэтому Штатам необходимо построить стену на границе с Мексикой. «Забудьте о перемещении людей, нам нужна стена, чтобы остановить наркотики», — добавил Трамп.
В марте Дональд Трамп создал комиссию, которая призвана бороться с «опиодным кризисом» в стране. По подсчетам организации, с 1999 года по 2015 год в США 560 тысяч человек погибли от передозировки опиодами. Причем значительная часть наркоманов принимала разрешенные препараты, которые выписываются по рецептам врачей.