Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась полемизировать с телеведущей Ксений Собчак по вопросу о принадлежности Крыма. Об этом она написал на своей странице в соцсетях.
По мнению Поклонской, Собчак пытается втянуть ее в публичную полемику при помощи «порций грязи, гнева, раздражения на всю страну». Однако, как пишет депутат, точек соприкосновения у двух известных женщин России нет «и быть не может».
«Народ, Ксения, не „генетическое отребье“, не „быдло“, как Вы „ласково“ любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность. И ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму. Чтобы вести за собой людей, их надо просто любить. Или хотя бы уважать», — написала Поклонская.
Ранее Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права, а позже ответила Поклонской на слова о том, что статус полуострова вообще не обсуждается. «Вообще-то мировому сообществу неизвестно (о том, что Крым и Севастополь — российские — прим.ред). Вот буквально никому», — подчеркнула Собчак.