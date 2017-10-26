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26 октября 2017
Главные новости Москвы
13:17  26 октября 2017 0

Поклонская отказалась обсуждать с Собчак вопрос о Крыме. «Точек соприкосновения у нас нет»

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Депутат не намерена продолжать спор с телеведущейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась полемизировать с телеведущей Ксений Собчак по вопросу о принадлежности Крыма. Об этом она написал на своей странице в соцсетях.

По мнению Поклонской, Собчак пытается втянуть ее в публичную полемику при помощи «порций грязи, гнева, раздражения на всю страну». Однако, как пишет депутат, точек соприкосновения у двух известных женщин России нет «и быть не может».

«Народ, Ксения, не „генетическое отребье“, не „быдло“, как Вы „ласково“ любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность. И ярким примером патриотизма есть референдум в Крыму. Чтобы вести за собой людей, их надо просто любить. Или хотя бы уважать», — написала Поклонская.

Ранее Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права, а позже ответила Поклонской на слова о том, что статус полуострова вообще не обсуждается. «Вообще-то мировому сообществу неизвестно (о том, что Крым и Севастополь — российские — прим.ред). Вот буквально никому», — подчеркнула Собчак.

Лев Истомин
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