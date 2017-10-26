На Украине пригрозили ракетными ударами по Крыму

Командир 5-го батальона запрещенной в России Украинской добровольческой армии (УПА) Владислав Литвин заявил, что Киев вернет себе Крым с помощью ракетных ударов по территории полуострова.
«По Крыму нет смысла напрямую применять пехотные подразделения. Если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить», — подчеркнул соратник представителя запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша, слова которого приводит «Лента.ру».
Как уже сообщало «URA.RU», вопрос о принадлежности Крыма обострился и в самой России. Полемику спровоцировала собравшаяся на выборы президента России в марте 2018 года Ксения Собчак. Телеведущая прямо заявила, что полуостров является украинским и Россия должна быть готова любыми способами восстановить отношения с Киевом.