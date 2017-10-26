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26 октября 2017
Главные новости Москвы
13:47  26 октября 2017 5

На Украине пригрозили ракетными ударами по Крыму

Коктебель, клипарт, природа крыма, скала голова русалки, кара даг
Полуостров до сих пор не дает покоя КиевуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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Командир 5-го батальона запрещенной в России Украинской добровольческой армии (УПА) Владислав Литвин заявил, что Киев вернет себе Крым с помощью ракетных ударов по территории полуострова.

«По Крыму нет смысла напрямую применять пехотные подразделения. Если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения, новых технологий или производства каких-то новых вещей теоретически должно хватить», — подчеркнул соратник представителя запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрия Яроша, слова которого приводит «Лента.ру».

Как уже сообщало «URA.RU», вопрос о принадлежности Крыма обострился и в самой России. Полемику спровоцировала собравшаяся на выборы президента России в марте 2018 года Ксения Собчак. Телеведущая прямо заявила, что полуостров является украинским и Россия должна быть готова любыми способами восстановить отношения с Киевом.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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