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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
06:01  28 октября 2017 0

Захарова рассказала об отношении России к независимости Каталонии

Медиа-форум
Несмотря на действия Мадрида и Барселоны, МИД РФ считает ситуацию внутренним делом ИспанииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Позиция России в отношении вопроса независимости Каталонии осталась неизменной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ.

«Мы эту позицию высказывали до референдума, во время референдума и сразу после референдума, а также неоднократно, когда предпринимались соответствующие шаги Мадридом, региональными представителями, — приводит заявление представителя внешнеполитического ведомства РИА „Новости“. — Хочу еще раз подчеркнуть, наша позиция не изменилась».

Ранее МИД РФ неоднократно выступал с позиции того, что события в Каталонии — внутреннее дело Испании. В Москве надеются, что ситуация будет урегулирована путем диалога и в рамках закона «в интересах единой и процветающей Испании при соблюдении гарантий прав и свобод всех граждан этой страны», передает телеканал 360.

Как ранее писало «URA.RU», накануне премьер-министр Испании Мариано Рахой принял решение о роспуске парламента Каталонии и смене правительства региона. Данные меры были приняты на основании статьи конституции, которая предусматривает «особые меры» в отношении автономии, не лишая ее при этом своего статуса. Таким образом Мадрид отреагировал на решение правительства Каталонии, провозгласившего независимость от Испании.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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