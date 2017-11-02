Вдова сбитого Mercedes гаишника опровергает миллионные компенсации за смерть мужа

08:12 02 ноября 2017 0

Жизнь погибшего оценили в шесть млн рублей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Вдова столичного инспектора ГАИ Сергея Грачева, сбитого 25 сентября на Новом Арбате, опровергает получение четырех млн рублей от ФСБ.

По словам Екатерины Грачевой, она не может сказать, откуда появилась информация о выплате огромной суммы, опубликованная в издании «Московский комсомолец». Женщина добавила, что силовики, может быть, только планируют передать ей компенсацию, пишет meduza.io.

При этом, вдова гаишника подтвердила выплату двух млн рублей от МВД, указав, что не имеет претензий к ведомству. Женщина сказала что, что вопрос «так быстро не решается», но она занимается им. Ей также пообещали выдать трехкомнатную квартиру в Москве, но от какого ведомства она должна получить недвижимость, пока неизвестно.

Отметим, что у Грачева остались супруга, двое несовершеннолетних детей, а также сестра и родители. В «МК» были опубликовали сведения о том, что матери и отцу погибшего назначили пожизненную пенсию по потере кормильца, выплаты они уже получают.

Резонансное ДТП произошло на Новом Арбате, когда иномарка со спецсигналами на скорости около 120-149 км в час переехала полицейского, стоявшего на разделительной полосе. Он полученных травм мужчина скончался на месте.

Судя по опубликованной позже видеозаписи, неизвестный в присутствии силовика скручивает номера с Mercedes. Автомобиль мог иметь отношение к ФСБ.