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02 ноября 2017
20:48  02 ноября 2017 0

Прощальное письмо студента, отпилившего голову учителя, ввергло в шок его брата

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Студент попросил брата разобраться с его компьютеромФото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейские нашли прощальное письмо, которое оставил виновник резни в московском колледже своему брату. Документ обнаружили при обыске компьютера убийцы.

В начале письма, автор сообщает, что «свалил». «Монитор и <…> (перечисление аккаунтов в онлайн-играх. — Прим. ред.) оставляю тебе. С компьютером разберитесь сами. Люди — му. ки., а человечество не может жить в мире с самим собой», — цитирует его «Утро.ру». После студент объяснил, что совершил убийство, потому что его угнетали будни и не устраивал общий уклад жизни, которому следуют члены общества.

25-летний брат погибшего поделился, что никак не ожидал прочесть такое письмо, и заявил, что подобное мог сделать только сумасшедший, который ловко скрывал свой недуг.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 18-летний студент-третьекурсник Андрей Емельянников рассек ножом шею преподавателя ОБЖ Сергея Данилова, затем сделал селфи на фоне трупа. После этого убийца совершил суицид.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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