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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
16:40  07 ноября 2017 1

Крупный пенсионный фонд потерял 12 миллиардов рублей из-за проблем банка «Открытие»

Банк Открытие. Сургут, ханты-мансийский банк, банк открытие
Фонд переоценил акции банкаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Проблемы банка "Открытие"
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Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» переоценил акции банка «ФК Открытие». Фонд потерял 2,7 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2017 года. Также компания переоценила ценные бумаги страховой компании «Росгосстрах».

Общая отрицательная переоценка вложений НПФ за указанный период составила 12,6 млрд рублей. При этом прибыль фонда без переоценки составила бы 3 млрд рублей, пишет газета «Ведомости». Как выяснилось, НПФ «Будущее» оказался владельцем «Росгосстраха».

Напомним, что в конце августа ЦБ РФ приступил к спасению банка «ФК Открытие» из-за стратегии банка и неудачной санации банка «Траст», а также покупки «Росгосстраха».

Лев Истомин
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