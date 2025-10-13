Двое саперов МЧС пострадали при разминировании на Донбассе

Два пиротехника Специализированного спасательного центра МЧС России по Донецкой Народной Республике получили ранения при разминировании линии электропередачи на освобожденной территории. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ДНР.
«Пиротехники МЧС России по ДНР пострадали при разминировании ЛЭП. Двое саперов Специализированного спасательного центра получили ранения во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов», — сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Один специалист лечится амбулаторно, второго прооперировали, его состояние оценивается как средней тяжести.
По информации министерства, пиротехники продолжают работу по разминированию населенных пунктов и объектов инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность жителей и восстановление коммунальных сетей. Сотрудники инженерных подразделений МЧС России осуществляют ежедневные проверки территории республики. С начала текущего года специалистами было обнаружено и нейтрализовано порядка 80 тысяч взрывоопасных боеприпасов.
