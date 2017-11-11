РПЦ одобрила «целомудренные» уроки полового воспитания в школах

22:01 11 ноября 2017 0

Иларион призвал к целомудрию в вопросах воспитания Фото: kremlin.ru

Русская православная церковь не против уроков полового воспитания, если обучение школьников будет вестись «целомудренно». Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

«Ситуация, когда дети не знают элементарных вещей, касающихся так называемой сексуальной безопасности, — неправильная», — цитирует митрополита Nation News.

По словам церковного иерарха, воспитательная и профилактическая работа необходима, чтобы молодые люди соблюдали меры предосторожности в половых вопросах. Иларион уверен, что такие уроки помогут школьникам не заразиться СПИДом.

Кроме того, представитель Московского патриархата обратил внимание на важность родительского контроля в данном вопросе. По его мнению, родители сами должны рассказать своим чадам, откуда на свет появляются дети.