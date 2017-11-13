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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:27  13 ноября 2017 0

Юристы: Сечину придется прийти в суд. «Это лишь вопрос времени»

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, сечин игорь
Главе «Роснефти» Игорю Сечину пока нет смысла идти в суд по делу Улюкаева, говорят политологиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Руководителю «Роснефти» Игорю Сечину в любом случае придется прийти в суд в качестве свидетеля для дачи показаний по делу Алексея Улюкаева. По мнению опрошенных «URA.RU» юристов, топ-менеджер не может не выполнить требование суда. В то же время политологи полагают, что Сечину пока нет особого смысла приходить в суд, считая, что он попробует избежать этого под различными предлогами.

В понедельник, 13 ноября, стало известно, что Сечин не пришел на заседание суда. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил это тем, что глава компании Сечин не получил повестку от Замоскворецкого суда о вызове в качестве свидетеля на суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Минувшим летом Леонтьев утверждал, что Сечин готов прийти в суд, если его вызовут в качестве свидетеля.

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, сечин игорь, пмэф-2016
По мнению юристов, приход Сечина в суд в качестве свидетеля — всего лишь дело времени
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в разговоре с «URA.RU» выразил уверенность, что Игорь Сечин в любом случае придет в суд и даст показания: «Надо понимать, что Сечин — не рядовой гражданин, наверняка у него очень плотный график, множество командировок. Однако я не сомневаюсь, что глава компании в любом случае явится в суд, это лишь вопрос времени. Если не сейчас, то через неделю».

Он пояснил, что повестка доставляется гражданину по месту жительства, а не по месту работы. «Прийти в суд — это обязанность свидетеля, не думаю, что Сечин будет настойчиво уклоняться от этого. Иначе с соответствующим ходатайством придется выступать прокуратуре», — предположил Князев.

Между тем президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов заявил «URA.RU», что Сечин вряд ли придет в суд, поскольку пока ему это невыгодно: «А зачем ему это надо? Он прагматичный человек и умеет выбирать для себя действия, которые приводят к результату. К результату, нужному ему. Я пока не вижу необходимости его присутствия на суде».

По мнению собеседника агентства, пока такое поведение ничем не грозит Сечину, поскольку, если верить пресс-секретарю главы «Роснефти», повестку он так и не получил.

Напомним, что руководитель «Роснефти» принял участие в операции по задержанию Улюкаева в ноябре прошлого года. В частности, Игорь Сечин пригласил главу Минэкономразвития на встречу в офис «Роснефти». Именно там Улюкаеву, по версии следствия, передали сумку, в которой находились помеченные следователями купюры. После этого Улюкаев был задержан. Ему инкриминируется вымогательство взятки в размере 2 млн долларов.

Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
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