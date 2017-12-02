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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:53  02 декабря 2017 0

ООН намерен остановить эпидемию СПИДа к 2030 году

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В некоторых регионах специалисты фиксируют рост числа случаев заражений и смертейФото: depositphotos.com © URA.RU

Генсек ООН Антониу Гутерриш допустил победу над эпидемией СПИДа к 2030 году. Об этом руководитель международной организации сказал в послании по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.

«Мир уверенно движется в направлении цели по прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году. Почти 21 млн человек, живущих с ВИЧ, имеют доступ к лечению, и это число должно вырасти до более 30 млн к 2020 году», — цитирует Гутерриша «Известия».

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Также во время выступления он отметил, что количество смертей от СПИДа и других ВИЧ-инфекций снижается, однако в некоторых регионах специалисты все же фиксируют рост числа случаев заражений и смертей. В завершении Гутерриш призвал страны закончить начатое и остановить эпидемию.

Ранее глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский назвал основной причиной заражения ВИЧ-инфекцией в России гетеросексуальные контакты.

Сергей Демин
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