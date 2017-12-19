Путин назвал, откуда исходит угроза для стран СНГ

Странам СНГ угрожают террористические организации, действующие в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) стран — членов СНГ.
Страны Центральной Азии, Ближний Восток и Северную Африку террористы используют в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства, приводит сообщение Путина «Федеральное агентство новостей».
Владимир Путин в своей речи указал на важность того, чтобы национальные спецслужбы налаживали взаимодействие со структурами гражданского общества, делились друг с другом опытом и оперативными данными, добавляет RT.