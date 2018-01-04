Бывший муж Бузовой скоро станет папой. ФОТО

Спортсмен уже сделал девушке предложение
Бывший муж певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов скоро станет папой. Его новая избранница, Анастасия Костенко, по слухам, ждет ребенка.
Об этом сообщает в Instagram издание Super со ссылкой на собственные источники. Поводом для обсуждения беременности Анастасии стала совместная фотография с футболистом, на которой девушка держит руку на животе. Ранее полузащитник московского «Локомотива» Тарасов сделал Костенко предложение.
В конце декабря Бузова поделилась подробностями своей сексуальной жизни. Девушка призналась, что у нее не было близких контактов с мужчинами после расставания с Тарасовым, пишет «Федеральное агентство новостей».