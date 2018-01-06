В Киеве сохранят для Поклонской гражданство Украины

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не может лишить экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую гражданства, так как для этого нет оснований. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.
Лещенко посылал в миграционную службу запрос о лишении Поклонской украинского гражданства. Недавно из ведомства пришел ответ: «В ГМС нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве», пишет «Лента.ру». Лещенко в свою очередь считает, что Поклонская не смогла бы избраться депутатом Госдумы без российского паспорта. По его мнению, наличие российского паспорта уже является поводом для лишения экс-прокурора Крыма украинского гражданства.
Ранее руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что Поклонская в принципе не может быть гражданкой Украины, так как российское законодательство запрещает парламентариями иметь двойное гражданство. В октябре прошлого года Наталья Поклонская сама заявила, что у нее есть только гражданство России, напоминает «Федеральное агентство новостей». От украинского паспорта она отказалась еще в 2014 году по указу бывшего президента Виктора Януковича. «Я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины», — заявила депутат журналистам.