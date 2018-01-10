22:47 10 января 2018 2

Ольге Бузовой совершенно не свойственно стеснение Фото: Ольга Бузова, Instagram

Телеведущая «Дома-2», начинающая певица Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам свой плоский живот и расписанные ноги. По всей видимости, девушка хотела услышать новую порцию комплиментов, однако вызвала раздражение даже преданных поклонников.

Ольга Бузова расписала свои ноги хной, рисунки поразительно напоминают татуировки. Чтобы продемонстрировать это творение в Instagram, она задрала футболку, оголила бедра и выставила напоказ нижнее белье.

«Рисунки на теле лишние. Не особо…», «Вам трусы показали, вот это доступность…». «Хорошо что не голую писю свою показала…», «А че так мало хны? Надо было еще голову окунуть, может бы полегчало!», «Если скакать полуголой перед камерой, это этично и нормально? То это многое объясняет!», «Должно же что-то в жизни каждого человека оставаться личным и за пределами камеры… Тошнит уже)))))», — возмущаются комментаторы.

Бузову не раз осуждали за появление на публике в слишком откровенных нарядах, не скрывающих практически ничего. Так, появление Бузовой на церемонии награждения музыкальной премии Russian Musicboх в абсолютно прозрачном комбинзоне вызвало бурную реакцию даже среди ее коллег по шоу-бизнесу. Актриса Яна Поплавская, как пишет «Газета Кемерова», заявила, что начинающая певица выглядит «дико и жалко». «Это платье для приема клиентов в борделе», — оценила наряд Ольги Бузовой актриса.