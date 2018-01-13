МИД России вызвал временного поверенного в делах Швеции

Министерство иностранных дел России вызвало поверенного в делах Швеции в РФ Тобиаса Лоренцона. Причиной послужило нападение на здание российского диппредставительства в Стокгольме.
По данным МИД РФ, гражданин Швеции 6 января на легковом автомобиле проломил шлагбаум на парковке и протаранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства министерства. После этого 8 января он въехал на автомобиле в главные ворота административного здания представительства, а 10 января проник на территорию российского посольства и повредил оборудование для видеонаблюдения. При этом мужчину каждый раз задерживала полиция, но через несколько часов его отпускали, пишет RT.
В связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на действия гражданина Швеции, Лоренцону был заявлен протест. В связи с этим министерство просит Швецию принять меры и защитить помещения диппредставительств России, а также предотвратить подобные происшествия в будущем.