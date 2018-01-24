{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,07
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 января 2018
23 января 2018
05:19  24 января 2018 0

Минтруд разрешил чиновникам скрывать криптовалютные счета. Это назвали лазейкой для дачи взяток

Клипарты 2018. Сургут, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
эксперты раскритиковали планы властей оставить криптовалюту в тениФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предложение Министерства труда избавить чиновников от указания в справке о доходах виртуальных счетов, которое поддержал Минфин, не нашел понимания экспертного сообщества. Специалисты считают, что при таком раскладе криптовалюта имеет все шансы стать новой формой коррупции, бороться с которой будет намного труднее, нежели с наличными или безналичными взятками.

В конце декабря, как напоминает газета «Ведомости», Минтруд выпустил рекомендации по представлению сведений о доходах и имуществе чиновников и членов из семей за 2017 год. В справке, согласно документу, чиновникам не нужно будет указывать виртуальные валюты. Логика такого решения такая: криптовалюты не включены, потому что не регулируются законом. Поэтому сначала властям нужно легализовать их, а потом вводить контроль. В Минфине с этим согласились, а президент России Владимир Путин поручил к концу первой половины 2018 года разработать соответствующий закон.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев, как отмечает издание, заявил, что закон будет предусматривать идентификацию участников сделки при покупке и продаже криптовалют. Собственно, поэтому госслужащим и в дальнейшем не нужно будет декларировать эти сделки, если речь не идет о приобретении виртуальных денег за рубежом.

Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждает, что Минтруд создао новую лазейку для дачи взяток. Свою позицию он объясняет тем, что неясный статус криптовалют подстегнет коррупционную активность чиновников, поскольку криптокошельки могут быть открыты на третьи лица и определить истинного владельца такого счета технически невозможно.

С ним солидарен основатель CEO компании Forensic Solutions Алексей Фролов. По его словам, форма передачи взятки может выглядеть следующим образом: бизнесмен открывает электронный криптокошелек, что можно сделать анонимно, зачисляет на него вируальные деньги и передает чиновнику идентификатор счета — QR-код или одномерный цифровой код. Фактически, это [предоставление доступа к криптокошельку] и будет являться взяткой.

Виртуальные деньги недобросовестный чиновник сможет продать за реальные на различных интернет-биржах, получив деньги на банковскую карту. Она, к слову, тоже может быть зарегистрирована на третье лицо, поэтому поймать взяточника будет крайне трудно, подчеркнул Фролов.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров