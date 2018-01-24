05:19 24 января 2018 0

эксперты раскритиковали планы властей оставить криптовалюту в тени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предложение Министерства труда избавить чиновников от указания в справке о доходах виртуальных счетов, которое поддержал Минфин, не нашел понимания экспертного сообщества. Специалисты считают, что при таком раскладе криптовалюта имеет все шансы стать новой формой коррупции, бороться с которой будет намного труднее, нежели с наличными или безналичными взятками.

В конце декабря, как напоминает газета «Ведомости», Минтруд выпустил рекомендации по представлению сведений о доходах и имуществе чиновников и членов из семей за 2017 год. В справке, согласно документу, чиновникам не нужно будет указывать виртуальные валюты. Логика такого решения такая: криптовалюты не включены, потому что не регулируются законом. Поэтому сначала властям нужно легализовать их, а потом вводить контроль. В Минфине с этим согласились, а президент России Владимир Путин поручил к концу первой половины 2018 года разработать соответствующий закон.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев, как отмечает издание, заявил, что закон будет предусматривать идентификацию участников сделки при покупке и продаже криптовалют. Собственно, поэтому госслужащим и в дальнейшем не нужно будет декларировать эти сделки, если речь не идет о приобретении виртуальных денег за рубежом.

Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждает, что Минтруд создао новую лазейку для дачи взяток. Свою позицию он объясняет тем, что неясный статус криптовалют подстегнет коррупционную активность чиновников, поскольку криптокошельки могут быть открыты на третьи лица и определить истинного владельца такого счета технически невозможно.

С ним солидарен основатель CEO компании Forensic Solutions Алексей Фролов. По его словам, форма передачи взятки может выглядеть следующим образом: бизнесмен открывает электронный криптокошелек, что можно сделать анонимно, зачисляет на него вируальные деньги и передает чиновнику идентификатор счета — QR-код или одномерный цифровой код. Фактически, это [предоставление доступа к криптокошельку] и будет являться взяткой.

Виртуальные деньги недобросовестный чиновник сможет продать за реальные на различных интернет-биржах, получив деньги на банковскую карту. Она, к слову, тоже может быть зарегистрирована на третье лицо, поэтому поймать взяточника будет крайне трудно, подчеркнул Фролов.