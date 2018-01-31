13:54 31 января 2018 10

Актер Павел Майков назвал сериал «Бригада» преступлением против России кадр из сериала «Бригада»

Павлу Майкову, сыгравшему в сериале «Бригада», не за что каяться, поскольку такой фильм востребован сегодня российским обществом. Об этом «URA.RU» заявил кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, комментируя высказывание актера о киносаге.

«„Бригада“ с технической точки зрения очень качественный сериал — с хорошим бюджетом, добротным сценарием. Конечно, это деструктивный сериал. Но в сегодняшнем российском обществе, где потеряны многие ориентиры, он в любом случае появился бы. Если бы Майков отказался в нем сниматься, нашли бы другого актера», — уверен Баженов.

Он полагает, что «нет ничего плохого в показе фильмов про бандитов». «Другой вопрос — должен быть четкий, понятный финал, в котором наглядно продемонстрировано, к чему все это приводит. В „Бригаде“ такого финала нет — во всяком случае сам главный герой остается живой», — напомнил собеседник агентства.

Ранее актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в «Бригаде», заявил, что сериал принес вред российскому обществу. «С выхода „Бригады“ в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал „Бригада“ принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. „Бригада“ — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — рассказал Майков в интервью «Вечерней Москве». По его мнению, именно из-за сериала многие молодые люди захотели стать бандитами: «А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия».