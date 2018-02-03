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03 февраля 2018
15:00  03 февраля 2018 0

Ядерная угроза России, ОСАГО подорожает, дети утонули в яме. Главное к этому часу — только на URA.RU

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Ксения считает Никиту Белых жертвой политического интриганстваФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Собрали для вас главные новости к этому часу:

Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США. В ней сказано, что Россия угрожает первой применить ядерное оружие. Поэтому Штаты пригрозили серьезными последствиями.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала приговор Никите Белых в Сети. Журналистка возмущена политическими интригами и называет участников процесса сволочами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовное наказание за искажение правды о Великой Отечественной войне. И он не первый, кто это предлагает.

ОСАГО может подорожать в три раза. Страховщики, считающие всех обратившихся в суд мошенниками, нашли повод взвинтить цены.

Под Новосибирском двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме. Рабочие выполнили свое задание и просто ушли.

По всей России сегодня проходят митинги-концерты в честь России, олимпийцев и годовщины Сталинградской битвы. Патриоты со всех городов выходят на улицы и демонстрируют единство народа.

Анна Ветрова
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