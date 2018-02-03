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Собрали для вас главные новости к этому часу:
Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США. В ней сказано, что Россия угрожает первой применить ядерное оружие. Поэтому Штаты пригрозили серьезными последствиями.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала приговор Никите Белых в Сети. Журналистка возмущена политическими интригами и называет участников процесса сволочами.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести уголовное наказание за искажение правды о Великой Отечественной войне. И он не первый, кто это предлагает.
ОСАГО может подорожать в три раза. Страховщики, считающие всех обратившихся в суд мошенниками, нашли повод взвинтить цены.
Под Новосибирском двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме. Рабочие выполнили свое задание и просто ушли.
По всей России сегодня проходят митинги-концерты в честь России, олимпийцев и годовщины Сталинградской битвы. Патриоты со всех городов выходят на улицы и демонстрируют единство народа.