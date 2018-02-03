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03 февраля 2018
14:28  03 февраля 2018 0

ОСАГО может подорожать в три раза. Страховые компании нашли повод

«Уже сегодня большие машины страхуют в Чечне». Что будет дальше?
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
День города Курган, проезд закрыт, гибдд, полиция
Из-за повышения цен на ОСАГО многие водители стали приобретать поддельные полисыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Цены на ОСАГО вновь могут взлететь в самое ближайшее время — страховщики обсуждают идею поднять территориальные коэффициенты в зависимости от убыточности региона. Они ссылаются на колоссальные потери, однако их оппоненты утверждают: миф о «невыгодности» обязательного автогражданского страхования создан намеренно. В качестве доказательства приводятся данные МВД.

Комитет по тарифам Российского союза автостраховщиков (РСА) на днях рассматривал результаты исследования Независимого актуарного информационно-аналитического центра об экономической целесообразности тарифов ОСАГО. В итоге эксперты пришли к выводу, что необходимо поднять территориальные коэффициенты. Ожидается, что в ряде регионов коэффициент будет повышен в два-три раза. При этом наиболее существенное повышение может произойти в Краснодаре, Волгограде, Нижнем Новгороде и Адыгее.

Екатеринбург перед приездом первых лиц, гибдд, дпс
Сегодня стоимость ОСАГО рассчитывается на основе базового тарифа с учетом региона, мощности двигателя, стажа и возраста водителя, количества ДТП с участием машины
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» заместитель гендиректора компании «РЕСО-гарантия» Игорь Иванов, тарифы ОСАГО не сбалансированы и «отстали от жизни». «Сегодня средняя стоимость ОСАГО даже понизилась. Очевидно, что корректировка тарифов необходима, потому как убытки по этому виду страхования способны утянуть на дно», — сказал «URA.RU» Иванов. По его мнению, необходима либерализация ОСАГО — чтобы рынок имел возможность самостоятельно устанавливать тарифы. «Тогда цена полисов для каких-то категорий водителей вырастет, а для опытных автомобилистов — наоборот, уменьшится», — отметил собеседник агентства.

Однако за пределами профессионального сообщества автостраховщиков эта инициатива воспринимается со скепсисом. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков утверждает: оснований для повышения цен на «автогражданку» нет.

«Страховщики сумели создать миф, согласно которому все беды на рынке — из-за автоюристов-мошенников. Им это выгодно. Но ведь решения в итоге принимают не мошенники, а суды», — подчеркнул в разговоре с «URA.RU» Лысаков. По его словам, во многих случаях люди вынуждены обращаться за помощью к адвокатам, чтобы «получить от страховщиков адекватную компенсацию, а не какие-то копейки».

«Однако страховщики почему-то априори считают всех обратившихся в суды граждан по поводу выплат мошенниками. Между тем ущерб от всех случаев мошенничеств не превышает 0,6% от всех страховых выплат»,

— заявил Лысаков. По его словам, страховые компании сформировали совершенно непрозрачный рынок: «Они скрывают собственные недоработки и грехи, их формулы расчета неизвестны, нет открытой статистики. По этой причине страховщики намеренно раздули истерию об убыточности».

Лысаков ссылается на доклад Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, в котором, в частности, утверждается, что «большинство территориальных органов МВД России пришли к выводу, что посредничество или „автоюризм“ породили сами страховщики».

Клипарт. Дорога. Челябинск., гаи, дорога, гибдд
Страховые компании списывают все свои беды на автоюристов-мошенников
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин также выступает против повышения тарифов. «У нас все упирается в недостаточное регулирование отрасли, отсутствие внятной статистики. С одной стороны, РСА оценивает уровень мошенничества с полисами ОСАГО в 34%, однако количество уголовных дел здесь просто ничтожно.

Существующая методика расчетов несовершенна, в ней толком никто ничего не понимает. В результате потерпевшие в ДТП в большинстве случаев, пригоняя свои машины в сервисы, не получают качественного ремонта», — рассказал он «URA.RU».

По мнению автоэксперта Вячеслава Субботина, нынешние тарифы ОСАГО и без того высокие. «Страховщики всегда плачутся, потому что они хотят зарабатывать еще больше. Если они считают, что работать с ОСАГО невыгодно — пусть уходят с рынка. Но ведь никто не уходит», — пояснил он «URA.RU». По его словам, если территориальные коэффициенты будут повышены, то подавляющее большинство автомобилистов будут страховаться там, где дешевле всего:

«Уже сегодня львиная доля обладателей больших машин страхуется на территории Чечни, поскольку это выгоднее всего».

В документе комитета по тарифам также сообщается, что более 90% убытков (судебных выплат) от действий автоюристов выпало на долю компании «Росгосстрах» — 11,5 из 13,4 млрд рублей. Примечательно, что в отношении страховщика назначали административные взыскания по 10 раз в месяц. В документе отмечается, что УФАС Татарстана оштрафовало компанию на 175 млн рублей за навязывание дополнительных услуг. Однако судебные выплаты других компаний оказались в 20 раз меньше, чем у «Росгосстраха» — около 500-700 млн рублей.

Авторы доклада подтверждают, что главными причинами посредничества и роста числа автоюристов в ОСАГО стали систематическое уклонение от выплат, затягивание сроков рассмотрения заявлений о страховых случаях, занижение размеров выплат, а также недоступность пунктов урегулирования убытков. «По этой причине потерпевшие в ДТП стали обращаться к автоюристам за защитой своих прав, а во многом еще и за защитой от издевательств», — говорится в докладе.

Последний раз тарифы на ОСАГО Центробанк повысил в апреле 2015 года. Тогда базовый тариф взлетел сразу 40%. Однако в некоторых случаях полисы выросли в цене на 60%. В итоге это привело к тому, что многие автомобилисты стали покупать поддельные полисы ОСАГО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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