Readovka: Рудковская выставила на продажу свою квартиру в Москве

Рудковская выставила на продажу недвижимость
Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская выставила на продажу свою квартиру в Москве. По информации Readovka, стоимость недвижимости — 120 миллионов рублей. В цену входят люксовая мебель и место в паркинге.

«Четырехкомнатная квартира площадью 155,4 квадратного метра находится в элитном районе Красная Пресня. В ней два санузла, две гардеробные и два балкона», — пишет Readovka. В стоимость квартиры входят люксовая мебель (зеркало Fendi, телевизор Bang&Olufsen) и парковочное место.

По расчетам издания, квадратный метр в таком доме стоит около 740 тысяч рублей. Если учесть дорогостоящий интерьер, то выложить придется примерно 120 млн рублей.

У Рудковской есть еще квартиры на Тверской улице в столице и в Сочи, пишет Readovka. Сама она вместе с Плющенко и детьми живет в трехэтажном доме на Рублевке. Здесь есть бассейн и каток.

