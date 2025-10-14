Пост президента Мадагаскара предложили полковнику

Конституционный суд Мадагаскара официально предложил полковнику Майклу Рандрианирине занять пост президента страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте высшего судебного органа республики.
«Учитывая вакуум на высших уровнях государственной власти, следует, что эта власть может быть только военной, олицетворяемой полковником Майклом Рандрианириной», — приводят текст документа РИА Новости. Подчеркивается, что новый глава государства должен быть избран в течение 30—60 дней в соответствии с конституцией страны.
По данным судебного органа, после того, как в стране образовался вакуум власти, полковник Рандрианирина заявил о роспуске всех институтов, включая сам конституционный суд. Он сообщил о намерении военных сформировать специальный комитет из офицеров армии и полиции, который временно возьмет на себя функции руководства страной до проведения новых президентских выборов.
Ранее сообщалось, что Андри Радзуэлина покинул пределы Мадагаскара на фоне голосования Национальной ассамблеи по его импичменту. Он выехал на французском военном самолете через остров Реюньон и, предположительно, отправился на Маврикий или в Дубай. Радзуэлина, находясь за пределами страны, назвал действия депутатов незаконными и сообщил о планах посетить страны-члены САДК.
Политический кризис в Мадагаскаре разгорелся после массовых протестов против перебоев в электро- и водоснабжении. В конце сентября тысячи молодых людей вышли на улицы с требованием отставки правительства. Власти применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Позже протестующие учредили «Комитет координации борьбы», чтобы согласовать действия оппозиции и гражданских активистов.
