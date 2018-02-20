03:06 20 февраля 2018 3

Последние два года футболист работает в Казахстане, играя за ФК «Кайрат» Фото: Андрей Аршавин, Instagram

Бывший капитан российской футбольной сборной, а ныне игрок казахстанского клуба «Кайрат» Андрей Аршавин рассказал подробности об уголовном преследовании его жены Алисы. По словам футболиста, все обвинения в ее адрес надуманы, а дело сфальсифицировано.

«Я не понял, за что её могут преследовать, тем более дело уголовное, — приводит RT слова Аршавина. — По закону России такой статьи даже нет, две из которых пытаются притянуть за уши Алисе по данному заявлению в прокуратуре Казахстана». Знаменитый футболист намерен приложить максимум усилий «в юридическом и правовом поле». Андрей считает происходящее провокацией, а также уверен: «дело сфальсифицировано и должно быть прекращено».

Адвокат Алисы Аршавиной также полагает, что имеет место попытка аферистов разрушить семью знаменитости. Как сообщает портал «Дни.ру», модель Ольга Семенова оказалась в компании Аршавина не случайно: ее внедрили туда «доброжелатели». Футболист, кстати, не отрицает, что действительно встречался с Семеновой, однако никакого романа у них не было.

Сама Алиса считает, что на Андрее пытались заработать, а она помешала помешала чьим-то планам. «Эта девушка и этот Паша захотели меня слить, чтобы я не мешала им зарабатывать на Андрее, — приводит издание слова супруги футболиста. — Им нужно было, чтобы он был свободен, вот и все». Роковую роль, по словам Казьминой, сыграло то, что события разворачиваются на территории чужой страны: «У нас бы уже посмеялись, но это ее город, ее страна».

Напомним, казахстанская модель Ольга Семенова подала заявление на Алису Аршавину после того как та, якобы угрожала ей из-за появившегося в Сети видео, на котором футболист обнимал другую девушку. По словам Семеновой, Аршавина представилась майором ФСБ, а в разговоре угрожала модели отрезать ей пальцы, подбросить наркотики и упечь за решетку. Кстати, жена Аршавина и раньше была замечена в пристрастии представляться сотрудником госбезопасности. В частности, как писало «URA.RU», в начале января произошел инцидент на борту лайнера «Аэрофлота»: девушка, все также представляясь «майором ФСБ», игнорировала требования бортпроводников и пыталась оказывать давление на экипаж.