10:07 25 февраля 2018 5

Торговая марка Аллы Пугачевой существует около 20 лет Фото: commons.wikimedia.org

Певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала образцы новой премиальной коллекции обуви, которая выходит под собственной именной маркой артистки Alla Pugachova (существует около 20 лет). Правда, поклонникам Примадонны модели не понравились, о чем фанаты принялись активно писать в комментариях.

В соцсети Алла Пугачева опубликовала восемь фотографий разных босоножек марки Alla Pugachova и написала: «Готовимся к лету, девочки!». Автор дизайна лимитированной коллекции — дизайнер Алена Ахмадулина, пишет «Стархит». Она уже работала вместе с Пугачевой над эксклюзивной коллекцией сезона весна-лето.

Подписчики Пугачевой назвали модели ужасными и даже решили, что певица откровенно смеется над ними. «Нет, не куплю!», «Что за ужас?!», «В селе не наденешь, дороги не позволят, в городе куры засмеют», «Народ, это некрасиво!», «Алла Борисовна, вы троллите нас?», «Мне ничего здесь не понравилось», «Зачем вам это надо? Ну их со своей рекламой!», — звучат комментарии под постом Пугачевой. Хотя, нашлись и те пользователи, кто пришел в восторг от коллекции.

Ранее стало известно, что во время строительства дома Аллы Пугачевой на берегу Истринского водохранилища рабочие обманывали Примадонну и воровали деньги. О случаях мошенничества журналистам рассказала подруга эстрадной певицы, архитектор Мила Ставицкая.