Украина потребовала отдать корабли из Крыма вместе с полуостровом

22:55 28 февраля 2018 1

«Забытая» в Крыму собственная техника ВСУ не способна даже сдвинуться с места Фото: пресс-служба президента Украины

Украина готова воспользоваться предложением России и забрать оставшуюся в Крыму боевую технику. Но только вместе с полуостровом. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

«Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом», цитирует его запись в twitter телеканал 360. Также в ходе пресс-конференции 28 февраля украинский лидер пообещал продолжить применять «санкционные, судебные и дипломатические» меры, чтобы вернуть полуостров, сообщают Nation News.

Очередной выпад Порошенко для крымчан прозвучал уже привычно. «Киеву всё тяжелее продолжать риторику по крымскому вопросу. Все заявления, которые делались Порошенко либо представителями его администрации или правительства, ни разу не воплощались в жизнь, они не несут за собой реальных дел», — прокомментировал заявление украинского лидера RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Как уже сообщало «URA.RU», в январе президент России Владимир Путин предложил украинским властям забрать оставшуюся в Крыму после референдума 2014 года военную технику. Речь идет о десятках боевых кораблей, самолетов, автомобилей и танков. Правда, по итогам эксплуатации их ВСУ после распада СССР, они пребывают в плачевном состоянии. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль попросил в этой связи отремонтировать технику за российский счет.