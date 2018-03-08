Официальный представитель МИД России Мария Захарова не приемлет каких-либо рецептов идеального стиля, но знает секрет, как оставаться красивой и женственной.
В интервью ТАСС Захарова призналась, что всегда любила высокие каблуки: «Мне нравится в этой обуви и танцевать, и вести мероприятия». Захарова заметила также, что любовь к высоким каблукам привила ей бабушка. Кроме того, она призналась, что почти всегда сама делает себе макияж, предпочитает стиль casual и не любит много украшений.
Что касается идеального мужчины, то для Захаровой это сочетание великодушия, ума, силы и доброты. А ее заветной мечтой является хотя бы на день забыть о мобильном телефоне, поскольку он является воплощением работы, и получить в подарок эдельвейс — красивый горный цветок.