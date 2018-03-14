МИД России заявило об ответных мерах против Великобритании

21:50 14 марта 2018 0

МИД назвал действия британской стороны грубой провокацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о мерах «наказания» России за ее якобы причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия британской стороны грубой провокацией.

«Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений», — говорится в заявлении. В МИД России также отмечают, что британское правительство еще даже не завершило собственное расследование, и вместо этого вступает в конфронтацию. «Британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию. Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 14 марта Тереза Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. Она заявила, что Россия виновна в покушении на Скрипаля и его дочь, пишет портал Nation News. По ее словам, это можно расценивать как неправомерное применение силы против Великобритании.