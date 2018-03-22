Уральский топ-менеджер войдет в совет директоров «Аэрофлота»

07:38 22 марта 2018 0

Гендиректор ВСМПО может войти в совет директоров авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» утвердила кандидатов в новый состав совета директоров. Всего было отобрано 12 претендентов, из которых 11 утвердят на предстоящем годовом собрании акционеров. В список кандидатов вошел генеральный директор «Корпорации ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Также в списке старший советник УБ «Бизнес консультирование» Ларс Бергстром, председатель комитета по корпоративному управлению экспертно-консультационного совета Росимущества Алексей Германович, управляющий директор «Ренессанс Брокер» Игорь Каменской, генеральный директор «РТ — развитие бизнеса» Александр Назаров, генеральный директор «Авиакапитал-сервис» Роман Пахомов, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Дмитрий Песков, первый заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, генеральный директор «Аэрофлот — российские авиалинии» Виталий Савельев, генеральный директор «Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров, президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Кандидаты были утверждены действующим советом директоров «Аэрофлота» в рамках подготовки к собранию акционеров, которое пройдет 25 июня в Москве. Как напоминают в компании, контрольный пакет акций принадлежит государству — 51,2%, институциональным инвесторам — 39,6%, госкорпорации «Ростех» — 3,5%, остальная часть — у сотрудников и пенсионеров «Аэрофлота».