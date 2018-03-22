19:46 22 марта 2018 0

В результате столкновения пострадал путевой рабочий Фото: группа «Тарко-Сале» в соцсети ВК

На железнодорожных путях возле станции Пуровск накануне столкнулись маневровый тепловоз и снегоуборочный трактор. В аварии пострадал путевой рабочий. Видео было опубликовано в группе «Тарко-Сале» социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказал «URA.RU» главный инженер ООО «Пуровский Терминал» Алексей Труфманов, на предприятии проводится внутреннее расследование инцидента. Аварией на путях также заинтересовались сотрудники следственного управления на транспорте СК России. Прибегать к помощи спасателей не пришлось, предприятие справилось с происшествием самостоятельно. Путеец был оперативно доставлен в больницу, где у него обнаружили перелом руки.

Напомним, в этом году на Свердловской железной дороге произошел серьезный инцидент — недалеко от Перми сошло с рельсов более десятка вагонов грузового поезда. На месте работали все экстренные службы Пермского края.