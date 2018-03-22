{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
19:46  22 марта 2018 0

На Ямале столкнулись локомотив и снегоуборочный трактор. Есть пострадавший. ВИДЕО

В результате столкновения пострадал путевой рабочийФото: группа «Тарко-Сале» в соцсети ВК

На железнодорожных путях возле станции Пуровск накануне столкнулись маневровый тепловоз и снегоуборочный трактор. В аварии пострадал путевой рабочий. Видео было опубликовано в группе «Тарко-Сале» социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказал «URA.RU» главный инженер ООО «Пуровский Терминал» Алексей Труфманов, на предприятии проводится внутреннее расследование инцидента. Аварией на путях также заинтересовались сотрудники следственного управления на транспорте СК России. Прибегать к помощи спасателей не пришлось, предприятие справилось с происшествием самостоятельно. Путеец был оперативно доставлен в больницу, где у него обнаружили перелом руки.

Напомним, в этом году на Свердловской железной дороге произошел серьезный инцидент — недалеко от Перми сошло с рельсов более десятка вагонов грузового поезда. На месте работали все экстренные службы Пермского края.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров