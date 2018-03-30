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30 марта 2018
07:58  30 марта 2018 2

Варум отказалась исполнять песню «Зимняя вишня» после трагедии в Кемерове

Ходят слухи, что певица совсем исключила композицию из программыФото: Анжелика Варум, Instagram
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Сети появилась информация о том, что эстрадная певица, заслуженная артистка РФ Анжелика Варум исключила из своей концертной программы один из самых известных хитов. После трагедии в Кемерове, где сгорел ТЦ «Зимняя вишня», она отказалась исполнять песню с таким же названием.

Варум не стала исполнять «Зимнюю вишню» во время концерта в Иркутске, который стал первым выступлением после объявленного в стране траура, пишет телеканал 360. Однако, как сообщает «Федеральное агентство новостей», пресс-секретарь певицы Наталия Николенко впоследствии опровергла информацию о том, что артистка исключит композицию из программы. «Решений не было», — приводит издание слова Николенко.

Страшный пожар, унесший жизни 64 человек, случился в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта. В результате трагедии погиб в том числе 41 ребенок. В память о жертвах президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта национальный траур. Блогер Алексей Навальный назвал этот траур «идиотским», напоминает «URA.RU».

Ксения Томашова
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