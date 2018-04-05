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05 апреля 2018
04 апреля 2018
04:46  05 апреля 2018 0

Apple разрабатывает уникальные технологии для будущих моделей iPhone

Компания планирует изменить дизайн и способ управления гаджетаФОТО: PxHere, CC0 Public Domain

Американская корпорация Apple разрабатывает новые технологии для будущих моделей iPhone. В новых гаджетах могут быть реализованы бесконтактное управление и изогнутый экран. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналогичные датчики движения уже используют в своей продукции несколько производителей, в том числе и южнокорейская компания Samsung. Apple подчеркнула, что разработка будет функционировать по аналогии с Face ID [распознавание лица]. Однако, сканировать она уже будет не лицо, а именно положение пальцев. Таким образом, «яблочный» гаджет сможет реагировать на команды хозяина без непосредственного соприкосновения. Новую технологию реализуют в ближайшие два года.

Еще одной анонсированной новинкой от компании стал вогнутый экран. Уточняется, что его появление ожидается только через три года. Не исключено, что Apple может отказаться от нововведений, так как обе идеи в настоящее время находятся на самой ранней стадии, передает телеканал 360.

Напомним, в этом году Apple собирается выпустить два новых «яблочных» гаджета — iPhone 9 и iPhone X Plus. Однако на старте продаж новинки могут оказаться в дефиците из-за производительности японской корпорации под названием Japan Display, которая поставляет экраны для смартфонов. Предприятие требует от США инвестиций на сумму 517 миллионов долларов, что может стать причиной задержки производства и поставки дисплеев.

Александр Черноскутов
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