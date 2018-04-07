{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 апреля 2018
06 апреля 2018
06:51  07 апреля 2018 0

Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в России

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , iphone 10, коробка из под айфона
Новые модели от Samsung и Apple стали дешевле на четвертьФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Apple завоевывает мир
все новости сюжета

Флагманские смартфоны Apple и Samsung потеряли порядка 25% от своей первоначальной стоимости на российском рынке. По данным Hi-Tech Mail.ru, за последнее время цена iPhone X снизилась с 99 тысяч рублей до 56.

Главный конкурент детища Apple — смартфон Galaxy S9 стоит еще дешевле — около 45 тысяч рублей. Также заметно подешевел iPhone 8 plus. Покупка данной модели с объемом памяти на 64 гигабайта обойдется примерно в 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что новые смартфоны от Apple могут быть оснащены функцией бесконтактного управления и изогнутым экраном. Представители компании отмечают, что новая функция позволит новому iPhone распознавать положение пальцев пользователя, благодаря чему гаджет сможет дистанционно реагировать на команды. Новую технологию планируют доработать в ближайшие два года.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров