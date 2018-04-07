Смартфоны Apple и Samsung резко подешевели в России

06:51 07 апреля 2018 0

Новые модели от Samsung и Apple стали дешевле на четверть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Флагманские смартфоны Apple и Samsung потеряли порядка 25% от своей первоначальной стоимости на российском рынке. По данным Hi-Tech Mail.ru, за последнее время цена iPhone X снизилась с 99 тысяч рублей до 56.

Главный конкурент детища Apple — смартфон Galaxy S9 стоит еще дешевле — около 45 тысяч рублей. Также заметно подешевел iPhone 8 plus. Покупка данной модели с объемом памяти на 64 гигабайта обойдется примерно в 50 тысяч рублей.



Ранее стало известно, что новые смартфоны от Apple могут быть оснащены функцией бесконтактного управления и изогнутым экраном. Представители компании отмечают, что новая функция позволит новому iPhone распознавать положение пальцев пользователя, благодаря чему гаджет сможет дистанционно реагировать на команды. Новую технологию планируют доработать в ближайшие два года.