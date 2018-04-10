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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:50  10 апреля 2018 0

Небензя предрек исчезновение Скрипалей после вмешательства ЦРУ

США. Клипарт, сша, Капитолий, соединенные штаты америки, usa
После вмешательство в дело Скрипалей спецслужб США пострадавшие могут исчезнуть, считает Василий НебензяФото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Вмешательство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может привести к тому, что больше их никто не увидит. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности 9 апреля.

По словам политика, Москва была бы признательна, если бы Лондон знакомил ее с ходом расследования уголовного дела, но пока российской стороне известно лишь то, что жертвы применения боевого отравляющего вещества уже почти здоровы.

«Пока же, по сообщениям из газет, мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно, но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей, важнейших свидетелей произошедшего», — приводит ТАСС слова Небензи.

Ранее, напомним, стало известно, что племянница экс-полковника ГРУ Виктории Скрипаль отказали в выдаче британской визы. Во вторник, 10 апреля, она намерена повторить попытку подать заявление с учетом недостатков.

Сергей Демин
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