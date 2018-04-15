В момент обрушения в здании никого не было
В центре Москвы частично обрушилась стена исторического дома 1916 года постройки. В момент ЧП пятиэтажное здание было расселено, никто не пострадал.
Стена обрушилась в находящемся на реконструкции доме по адресу Пушкарев переулок, 12. Жильцы соседних домов были эвакуированы, передает «Интерфакс». Всего, по сообщению очевидцев, из зданий были выведены более 60 человек, в том числе дети, пишет телеканал 360. Их временно разместили в филиале театра им. Маяковского.
Оперативные службы прибыли на место происшествия. Ведутся работы по обследованию конструкций здания.