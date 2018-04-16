Первые посетители «Волгоград Арены» оценили «удобство и комфорт» обслуживающих помещений. В частности, особо внимание гости спортивного объекта обратили на унитазы без перегородок в мужском туалете.
«Не знаем, как насчет женских, но в мужских [комнатах] унитазы установлены, как лавочки в избе-читальне: в один ряд, в нескольких десятках сантиметров друг от друга. Сказать, что это несколько смущает посетителей уборной, — значит, ничего не сказать», — передает слова посетителя стадиона городской портал V1.ru.
Фотография туалета попала и в социальные сети, где россияне начали строить предположения о будущем унитазов и самой комнаты. Некоторые пользователи уверены, что перед чемпионатом все же появятся перегородки, а то, в каком виде сегодня находятся туалеты, — лишь промежуточный вариант. Другие комментаторы замечают, что расстояние между санузлами не позволит сделать корректную реконструкцию: «Расстояние между унитазами — 2 плитки. Даже если поставят перестенки — это дичь».
Ранее стало известно, что Росгидромет защитит от наводнений города ЧМ-2018. Особое внимание эксперты уделят Сочи, Калининграду и Волгограду, поскольку они находятся в непосредственной близости от крупных водоемов.