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16 апреля 2018
10:25  16 апреля 2018 0

Города ЧМ-2018 защитят от наводнений

Проблем с подтоплениями нынешним летом в Росгидромете не ждутФото: Wikipedia

Дополнительные посты Росгидромета будут контролировать ход паводка, чтобы защитить от потопов города, принимающие чемпионат мира по футболу. Особое внимание эксперты уделят Сочи, Калининграду и Волгограду, поскольку они находятся в непосредственной близости от крупных водоемов.

Поручение уделить особое внимание субъектам ЧМ-2018 дала Росгидромету и МЧС правительственная комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Росгидромету также поручено создать временные гидрологические посты и подготовить пункты государственной наблюдательной сети.

Эксперты планируют обследовать водные объекты наземным способом и с помощью авиации. Специалисты проведут снегосъемки, измерят высоту снежного покрова и его плотность, а также оценят потенциальный масштаб паводка.

Несмотря на меры предосторожности, в городах, принимающих матчи мундиаля, проблем с подтоплениями в ведомстве не ждут. «Волга зарегулирована еще с советских времен, построено много водохранилищ и плотин. В Казани, Саранске и Волгограде проблем не наблюдается», — приводит слова сотрудника Росгидромета газета «Известия».

В Екатеринбурге с 15 июня по 27 июня пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу: Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. 15 апреля на «Екатеринбург Арене» прошла официальная церемония открытия.

Павел Маркуш
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