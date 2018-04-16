18:23 16 апреля 2018 0

Спасатели отказываются работать в невыносимых условиях Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники пожарной части Кангалысского микрорайона Якутии объявили голодовку. По словам пожарных, им надоела низкооплачиваемая работа в невыносимых условиях.

Главная претензия якутских спасателей к руководству заключается в отсутствии обеспечения пожарных необходимой экипировкой. В 40-градусные морозы им приходится бороться с огнем в рваных резиновых сапогах и летних перчатках. Кроме того, огнеборцы вынуждены ремонтировать и заправлять за свой счет пожарные машины.

За последние несколько месяцев якутские спасатели выиграли у своего руководства более 40 судебных исков, но ситуация лучше не становится. По словам водителя пожарной части Андрея Холтосунова, решения суда на чиновников не действуют. «Мы не одеты, не обуты. Посмотрите — я в тапочках стою. Они говорят: „Мы вам все выдали“. Решение суда есть по спецодежде — выдать берцы. Они не исполняют решения», — цитирует спасателя РЕН ТВ.

По данным телеканала, в акции протеста приняли участие 12 пожарных, не согласных продолжать работу в таких условиях. Требования протестующих руководство игнорирует, однако все активисты были немедленно отстранены от службы.