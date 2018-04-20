Порошенко предложил лишить крымчан украинского гражданства

20:51 20 апреля 2018 3

Законопроект опубликован на сайте парламента Украины Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде лишить гражданства страны людей, которые получили российский паспорт в Крыму. Законопроект опубликован на сайте украинского парламента.

В документе подчеркивается, что веским основанием для лишения украинского гражданства должно быть получение российского в ходе совершения человеком «противоправных действий на оккупированной территории Республики Крым, а также в Севастополе», пишут argumenti.ru. Кроме того, Порошенко также предложил ужесточить получение украинского гражданства.

Недавно лидер Украины высказал мнение, что основание Москвы было «опрометчивым решением киевских князей». Член Совета Федерации Франц Клинцевич высмеял заявление Порошенко, посоветовав ему перечитать учебник истории за шестой класс.