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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:51  20 апреля 2018 3

Порошенко предложил лишить крымчан украинского гражданства

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Законопроект опубликован на сайте парламента УкраиныФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде лишить гражданства страны людей, которые получили российский паспорт в Крыму. Законопроект опубликован на сайте украинского парламента.

В документе подчеркивается, что веским основанием для лишения украинского гражданства должно быть получение российского в ходе совершения человеком «противоправных действий на оккупированной территории Республики Крым, а также в Севастополе», пишут argumenti.ru. Кроме того, Порошенко также предложил ужесточить получение украинского гражданства.

Недавно лидер Украины высказал мнение, что основание Москвы было «опрометчивым решением киевских князей». Член Совета Федерации Франц Клинцевич высмеял заявление Порошенко, посоветовав ему перечитать учебник истории за шестой класс.

Павел Маркуш
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